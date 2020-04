"Crazy Train" Ozzy'ego w wersji jak z horroru. Oto cover wykonany przez Chelsea Wolfe i członków The Dillinger Escape Plan

Two Minutes To Late Night to heavy-metalowe talk show stworzone przez Jodana Oldsa i Drew Kaufmana. Ze względu na panującą pandemię koronawirusa program nie może być kręcony w tradycyjny sposób, czyli w studiu na Brooklynie. Zamiast tego twórcy wraz z popularnymi metalowymi muzykami postanowili nagrać cover prosto z własnych domów.

"Crazy Train" Ozzy'ego w nowej wersji jak z horroru

W wyzwaniu wziął udział gitarzysta znany ze współpracy z Cave In, Converge czy Mutoid Man - Stephen Brodsky, darkfolkowa wokalista Chelsea Wolfe, Liam Wilson - basista Myrkur oraz The Dillinger Escape Plan, a także Urian Hackney - perkusista Rough Francis.

Z takim składem trudno o porażkę. Muzycy wzięli na warsztat hit Ozzy'ego Osbourne'a z jego solowego repertuaru. Nagrali własną wersję "Crazy Train", kompozycji Księcia Ciemności i Randy'ego Rhoadsa, która pojawiła się na albumie "Blizzard of Ozz" z 1980 roku.

Posłuchaj podcastu

Utwór rozpoczyna melodia niczym z "Halloween" Johna Carpentera. W klimacie starych horrorów pozostaje także klip. Każdy z wykonawców zagrał swoją partię utworu we własnym domu, aby zachować zasady izolacji. Podczas montażu nałozono na wideo efekt starej taśmy, który podobnie jak intro nawiązuje do horrorów sprzed lat.

Nagranie możecie zobaczyć poniżej: