Cugowski zapowiada nowe wydawnictwo. Praca nad albumem trwała dwa lata

Wiosną na rynku ukaże się najnowszy studyjny album grupy Kruk. Na płycie zatytułowanej "Be There" znajdzie się osiem kompozycji. Autorem wszystkich tekstów i głównym wokalistą jest doskonale znany z grupy Bracia, Wojtek Cugowski.

Cugowski zapowiada nowe wydawnictwo

Płyta wydana zostanie pod szyldem Kruk & Wojtek Cugowski. Album zostanie wydany przez Metal Mind Productions.

Znamy się z Piotrkiem Brzychcym od kilkunastu lat, mamy wiele podobnych muzycznych zainteresowań, jesteśmy absolutnymi fanatykami zespołu Deep Purple oraz całej "purpurowej familii" z Rainbow, Whitesnake, Ianem Gillanem i Glennem Hughesem na czele. Muzyka hardrockowa to coś, co najbardziej gra mi w muzycznej duszy. Jestem do dziś fanem tego stylu, wychowałem się na takich dźwiękach i taka muzyka przemawia do mnie najbardziej. Mamy 2021 rok, mieszkamy i gramy w Polsce, a nagraliśmy hardrockową płytę po angielsku, z długimi rozbudowanymi kompozycjami i solówkami. Ktoś mógłby powiedzieć, że chyba zwariowaliśmy. Ja jednak wierzę, że muzyka z tej płyty się obroni. Tworzenie jej zabrało nam sporo czasu, ale dostarczyło także sporo pozytywnej energii, pracowaliśmy w niezmiernie miłej atmosferze.

- opowiada Cugowski

Praca nad albumem trwała prawie dwa lata, ale trudno się temu dziwić, zważywszy jak wyglądał ostatni, pandemiczny rok. Zresztą - czas w jakim powstawały linie melodyczne i teksty napisane przez Wojtka Cugowskiego, odcisnął na nich swoje piętno; album niesie dość mroczne przesłanie, a utwory skłaniają do refleksji nad kondycją dzisiejszego człowieka.

- dodaje gitarzysta formacji Kruk, Piotr Brzychcy.

Warstwa tekstowa i wokalna poruszy serca fanów muzyki hard'n'heavy i mówię to, będąc przede wszystkim fanem gatunku, a nie twórcą muzyki na ten album, czy gitarzystą. Niesamowitym uczuciem było odkrywać własne utwory w interpretacjach wokalnych Wojtka. Niejednokrotnie odnosiłem wrażenie, że to nie jest mój zespół i moja muzyka tylko coś nowego, ponieważ Wojtek pracował nad wokalami i nagraniami tych wokali u siebie. Chcemy wyraźnie zaznaczyć, że nie interesują nas listy przebojów, że idziemy trochę pod prąd, nasze utwory muszą wybrzmiewać do końca, nie ma mowy o jakimś sztucznym przycinaniu dźwięków. Podobnie okładka, może trochę archaiczna - kto bowiem dziś maluje obraz specjalnie po to by trafił na okładkę płyty? My to robimy jeśli czujemy, że ma to jakiś sens, że niesie ze sobą przekaz.

- mówi Piotr Brzychcy.

Oglądaj

Płyta nagrana została w Maq Records pod czujnym okiem Michała Kuczery. Sam tytuł krążka "Be There" nawiązuje do poprzednich albumów Kruka ("Be 3", "Be4ore", "Beyond"), a okładka również kontynuuje temat chłopca, którego postać pojawiła się po raz pierwszy na albumie "Be4ore". Autorką obrazu, który powstał na potrzeby okładki jest Ewa Toczkowska. Wydawnictwo ujrzy światło dzienne 14 kwietnia 2021.

