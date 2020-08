Czego słuchali Polacy latem 2020 na Spotify? Na liście króluje rap

Kończące się lato było niewątpliwie inne niż wszystkie poprzednie. Jednak to co zostaje bez zmian to fakt, że Polacy najchętniej słuchają rodzimych raperów.

Spotify stworzyło listę hitów lata 2020 w Polsce. Na szczycie Taco Hemingway

Najgorętszym hitem lata został utwór "Polskie Tango" Taco Hemingwaya z zawrotną liczbą odtworzeń, która sięga 10 milionów. Na podium nie zabrakło również piosenki "BUBBLETEA" autorstwa Quebonafide i Darii Zawiałow pochodzącej z albumu "Romantic Psycho".

Podium zamyka "A nie pamiętasz jak?" w wykonaniu raperów reprezentujących wytwórnię SB Maffija, w składzie: Mata, White 2115, Jan-Rapowanie, Janusz Walczuk, Kacperczyk, Beteo. Aż 7 spośród 10 najpopularniejszych utworów, których słuchaliśmy w trakcie upalnych dni należy do czołówki polskiego hip-hopu.

Wśród polskich artystów, którzy niewątpliwie skradli serca słuchaczy znalazła się również sanah, której utwór "Melodia"znalazł się na 5. miejscu najczęściej odtwarzanych utworów, jako jedyny polski utwór pop.

Lista hitów lata w Polsce według Spotify

Taco Hemingway, Lanek “POLSKIE TANGO” Quebonafide, Daria Zawiałow “BUBBLETEA” SB Maffija, Mata, White 2115, Jan-Rapowanie, Janusz Walczuk, Kacperczyk, Beteo “A nie pamiętasz jak?” Sobel “Impreza” sanah “Melodia” SB Maffija, Jan-Rapowanie, Janusz Walczuk, Białas, White 2115, Bedoes, Adi Nowak, Beteo, Mata, Solar “Hotel Maffija” Harry Styles “Watermelon Sugar” The Weeknd “Blinding Lights” White 2115 “Morgan” Reto, Kubi Producent “Billy Kid”

Na liście top 10 nie zabrakło również miejsca dla popowych utworów z zagranicy. Jak wynika z zestawienia także Harry Styles i The Weeknd posiadają w Polsce szerokie grono oddanych fanów. Co więcej, oba te utwory znalazły się także na liście najpopularniejszych utworów tego lata wśród słuchaczy na całym świecie, na kolejno drugim i piątym miejscu.

