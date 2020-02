Członkowie Bring Me The Horizon przebrali się za Spice Girls na BRIT Awards 2020

Grupa Bring Me The Horizon została nominowana do nagrody BRIT Awards 2020 w kategorii Najlepszy brytyjski zespół roku. Chociaż grupa nie otrzymała statuetki, a pokonała ich rockowa grupa Foals, to muzycy i tak zrobili furrorę na uroczystej gali.

BRIT Awards 2020: Bring Me The Horizon w strojach Spice Girls

Członkowie zespołu postanowili nawiązać swoimi strojami do kultowej stylizacji girlsbandu Spice Girls. Panowie co prawda nie założyli sukienek i butów na obcasie, jednak skopiowali od wokalistek motywy i printy ubrań.

Lee Malia pojawił się na gali w czarno-białym swetrze w paski i nawiązał do bluzki Melanie C, Matt Kean założył czarną świecącą bluzkę, która miała imitować materiał sukienki Emmy Bunton. Z kolei Matt Nicholls zaprezentował się w koszuli w panterkę, czym nawiązał do kombinezonu Mel B. Wokalista grupy Oliver Sykes pojawił się na gali w marynarce z Union Jackiem, motyw przypomniał obecnym o kultowej sukience Geri Halliwell. Natomiast Jordan Fish w białym dresie oddał hołd Victorii Beckham.

Muzycy opublikowali zdjęcie ze ścianki na swoim Twitterze. Podpis fotografii sugeruje, dlaczego artyści zdecydowali się na swój strój. Wpis brzmiał "girl power", co sugeruje, że muzycy chcieli podkreślić ogromny wkład kobiet w muzykę rozrywkową i zaapelować o zwrócenie większej uwagi na "płeć piękną" podczas ustalania kolejnych nominacji.

