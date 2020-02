Członkowie Coldplay wrócili do szkolnych ławek w najnowszym klipie "Champion of The World"

22 listopada 2019 roku ukazał się ósmy album studyjny grupy Coldplay. "Everyday Life" składa się z dwóch części - "Sunrise" oraz "Sunset". Kilka miesięcy po premierze materiału, kolejny z utworów na płycie doczekał się swojego teledysku.

Coldplay z klipem do "Champion of The World"

Do singli promujących nowy album Coldplay dołączył "Champion of The World". Po wydaniu romantycznego wideo do "Cry Cry Cry" muzycy postanowili kontynuować sentymentalny motyw w swoich klipach. W obrazie do najnowszego teledysku muzycy przenieśli się do szkoły podstawowej.

Chris Martin w "Champion of The World" wciela się w małego chłopca z wielkimi marzeniami o podróżach w kosmosie. Uczeń radzi sobie marzeniami z przytłaczającą codziennością, problemami w szkole i kłótniami rodziców.

Wideo zostało nagrane w Los Angeles, a za reżyserię obrazu odpowiada Cloé Bailly. Kobieta w oficjalnym oświadczeniu opisała, co chciała przekazać w klipie:

" Ten krótki film opowiada o magicznej mocy, którą dzieci muszą w sobie znaleźć, aby oderwać się od rzeczywistości i wskoczyć do własnego świata. "

Teledysk do "Champion of the World" możecie obejrzeć poniżej:

Zobacz też: Coldplay rezygnuje z trasy koncertowej. Powodem troska o środowisko