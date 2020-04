Członkowie Foo Fighters, Biffy Clyro i inni zagrali cover, aby zebrać pieniądze na walkę z COVID-19

W dobie pandemii koncertowanie jest niemożliwe. Jednak nie oznacza to, że muzycy siedzą bezczynnie w swoich domach. Artystom brakuje sceny i grania dla swoich fanów stąd wydarzenia online takie jak muzyczne warsztaty, kręcenie klipów w izolacji a nawet koncerty na odległość. Muzycy w ten sposób nie tylko dodają otuchy sobie i fanom, ale też udaje im się realnie pomóc potrzebującym.

Członkowie Foo Fighters, Biffy Clyro zagrali razem cover "Times Like These"

Akcja Lady Gagi zorganizowana we współpracy z WHO "One World: Together at Home" zarobiła na walkę z koronawirusem około 130 milionów dolarów. Kolejne przedsięwzięcie powstałe w celu walki z COVID-19 zorganizowało BBC Radio 1. W "Stay Home Live Lounge" wzięło udział wielu muzyków znanych z działalności w Foo Fighters, Biffy Clyro czy Royal Blood. Wykonali wspólnie hit "Times Like These".

Utwór pochodzi z repertuaru Foo Fighters i pojawił się na albumie "One by One" wydanym w 2002 roku. Cover jest dostępny wyłącznie w wersji audio, razem z wideo zostanie wyemitowany przez BBC w "The Big Night In BBC One". Aktualnie pozostaje nam tylko zgadywać, który artysta śpiewa wybrany fragment kompozycji.

Producent nagrania wyjaśnił, jak wyglądał pomysł stworzenia tej wyjątkowej wersji hitu: