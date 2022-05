Członkowie Korna zaśpiewali hicior Backstreet Boys na TikToku [WIDEO]

Korn śpiewa Backstreet Boys, a świat się raduje

"I WANT IT THAAAAT WAAAAY" - Backstreet Boys, ale teraz także i Korn.

Panie i panowie, oto rok 2022 - metalowa grupa podzieliła się swoją wersją przeboju na TikToku. Nie wiemy za bardzo, co konkretnie możemy na ten temat napisać - Korn zaśpiewał po prostu hit Backstreet Boys. Zobaczcie wideo, pośmiejcie się, zostawcie komentarz i wracajcie do swojego życia:

Oglądaj

To teraz pytanie - która wersja "I Want It That Way" jest lepsza: ta od Korna, czy ta w ikonicznej scenie z "Brooklyn 9-9"?

Oglądaj

Zagłosujcie poniżej:

Najnowszy album Korna zatytułowany "Requiem" już jest dostępny w sklepach i serwisach cyfrowych. Na wydawnictwo trafiło 9 utworów, w tym singiel "Start the Healing", czy ujawniony kilka dni przed premierą "Lost In The Grandeur".