Członkowie Metalliki, Foo Fighters, RHCP na nowej płycie Ozzy'ego. Jest w połowie gotowa

Ozzy Osbourne zawsze podkreśla, że kocha swoją pracę. Kiedy w 2019 roku dopadły go poważne kłopoty ze zdrowiem, wyznał, że to był najgorszy okres w jego życiu. Nie przez fizyczny dyskomfort czy strach o dalszy los, ale przymusowy urlop, który związał artyście ręce.

Jak pokazał czas, w 2020 roku nie miało wcale być lepiej. Chociaż Ozzy czuje się już znacznie lepiej, pandemia koronawirusa sprawiła, że artysta nadal musi siedzieć w domu, a o jego zaplanowanych dawno koncertach nie ma mowy. Artysta wykorzystuje ten czas na tworzenie nowej muzyki.

Nowy album Ozzy'ego Osbourne'a w połowie gotowy

W 2020 roku Książę Ciemności wydał solowy album "Ordinary Man", na którym pojawiły się prawdziwe gwiazdy muzyki. Ozzy'emu na płycie towarzyszył Elton John, Slash, Tom Morello, Duff McKagan czy Post Malone. Krążek miał swoją premierę pod koniec lutego 2020 roku, a już chwilę później, Osbourne zapowiedział prace nad kolejnym wydawnictwem.

Producentem nowego albumu Ozzy'ego jest Andrew Watt, który w rozmowie z "Guitar World" wyznał, że płyta jest już w prawie połowie zakończona, jednak proces nagrywania utrudnia twórcom pandemia koronawirusa.

W związku z COVID-19 i wszystkim, co się z tym wiąże, trudno zapewnić wszystkim bezpieczeństwo. Za każdym razem wszyscy - ja, Ozzy i inżynier dźwięku przechodzimy test. Dlatego tym razem praca zajmuje nam więcej czasu, ale jest fajnie, ponieważ ostatni materiał był jak szybki romans.

Watt pracował z wokalistą przy okazji poprzedniego albumu, a twórcy poznali się dzięki współpracy Ozzy'ego z Post Malone'm w utworze z "Hollywood's Bleeding".

Producent nie kryje podekscytowania z okazji kolejnego muzycznego projektu, który dzieli z Księciem Ciemności.

Tym razem pracujemy trochę wolniej i zajmuje nam to więcej czasu. Piosenki trwają od 8 do 9 minut i są jak naprawdę szalone podróże. Jestem naprawdę podekscytowany.

Ozzy Osbourne nagrywa nową płytę. Kto na niej zagra?

Andrew Watt zdradził także, że na krążku ponownie pojawi się prawdziwa aleja gwiazd, która wesprze muzycznie Osbourne'a. Jak czytamy na portalu Rolling Stone w nowy album Ozzy'ego zaangażował się perkusista Foo Fighters - Taylor Hawkins, perkusista Red Hot Chili Peppers - Chad Smith oraz basista Metalliki, który przez 7 lat grał z liderem Black Sabbath - Robert Trujillo.

Nie mogę niczego obiecać, ani zdradzić do końca, ale zacząłem nagrywać z Chadem i Robertem Trujillo, którzy grali kiedyś w ekipie Ozzy'ego. Taylor Hawkins również dołączył i wniósł sporo do płyty, co nadaje jej nowego charakteru. Te współprace świetnie nawiązują do ery Ozzy'ego z lat 80.

Watt przyznaje, że ostatnie słowo podczas tworzenia zawsze należy do Ozzy'ego. To on zdecyduje, kiedy album będzie gotowy, a kolejne poprawki niepotrzebne.