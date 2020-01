Członkowie Metalliki oddali hołd zmarłemu ojcu Cliffa Burtona. James napisał wzruszający wiersz

15 stycznia 2020 roku zmarł Ray Burton, ojciec Cliffa Burtona - byłego basisty Metalliki. O śmierci mężczyzny poinformowała jego córka - Connie. Burton miał 94 lata i przez większość życia wspierał ekipę Hetfielda i był jednym z największych fanów Metalliki.

Kiedy smutna informacja dotarła do muzyków, artyści opublikowali obszerny wpis na swoich mediach społecznościowych.

Z niewiarygodnym smutkiem pożegnaliśmy ojca Cliffa, Raya Burtona. Przez 38 lat mieliśmy szczęście czerpać jego energię, mądrość i światło. Towarzyszyła nam jego młodość, optymizm, nieustający uśmiech i szczerość. Jego rozpromieniona twarz uśmiechnięta od ucha do ucha witała nas na wielu przystankach naszych podróży. Ray oferował swoje ciepło nam, naszej ekipie, fanom i rodzinom - wszystkich traktował jak swoich. Jego śmierć pozostawiła w nas ogromne uczucie smutku i straty, ale wiemy też, że Ray nie chciałby, żebyśmy przeżywali to zbyt długo. Dlatego chcemy oddać cześć temu, jakim był człowiekiem, chcemy świętować, że żył przez 94 lata i dawał wszystkim swoją mądrość i energię, która będzie z nami zawsze, gdziekolwiek pójdziemy.

Oprócz zbiorczego wpisu całego zespołu, poszczególni członkowie Metalliki chcieli pożegnać Raya Burtona osobiście. James Hetfield napisał nawet wiersz na cześć zamarłego przyjaciela.

"

Pan Ray Burton jest moim bohaterem

To koniec jego drogi w ziemskim rozumieniu

Przeżył wiele burz

Był jak sprawny kompas

prawdziwy, który nosisz z wdziękiem

Nie spotkałem bardziej pozytywnego człowieka, którym był do ostatniego tchu

Jego syn nie miał wierniejszego fana

Opuścił materialny świat, żeby teraz być ze swoimi synami i żoną

To błogosławieństwo, że mogłem go poznać

To koniec jego drogi w ziemskim rozumieniu

Pan Ray Burton jest moim bohaterem

Pokój z tobą.

Z miłością i szacunkiem,

James "