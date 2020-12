Członkowie Motley Crue, Papa Roach i inni muzycy rockowi w horrorze "The Retaliators" [WIDEO]

Muzycy rockowi często bywają fanami horrorów. Gatunek filmowy budzi niepokój i dostarcza ogrom rozrywki podobnie jak dźwięki, które sami grają. Fascynacja produkcjami mającymi na celu straszyć widzów przyczyniła się do powstania nurtu shock rocka. Gatunek charakteryzował się prowokacyjnym zachowaniem artystów podczas koncertu. Używano na nich masek, kostiumów, sztucznej krwi, trumien, a występ miał szokować i naśladować filmy i przedstawienia teatralne.

Motley Crue, Papa Roach w horrorze The Retaliators

Kolejne połączenie muzyków rockowych i horroru zobaczymy w produkcji "The Retaliators". W filmie wystąpi między innymi Tommy Lee z Motley Crue, Jacoby Shaddix z Papa Roach, a także członkowie Five Finger Death Punch, Escape The Fate, From Ashes To New oraz The Hu. Zwiastun produkcji jest już dostępny.

W rolach głównych w filmie zobaczymy aktorów takich jak Michael Lombardi z "Rescue Me", Marc Menchaca z "Ozark" czy Joseph Gatt z "Gry o Tron". Za produkcję odpowiada Better Noise Films.

Oglądaj

Swój udział w horrorze skomentował wokalista Papa Roach, Jacoby Shaddix:

Kiedy usłyszałem o tym filmie w zeszłym roku, porozmawiałem z zespołem kreatywnym i poczułem, że mogę spróbować się rozwinąć jako artysta. Serio, nie wyobrażałem sobie, że tak bardzo spodoba mi się to doświadczenie. Nie mogę się doczekać udziału w kolejnym filmie.

The Retaliators - Kiedy premiera?

Premierę horroru "The Retaliators" zaplanowano na przysżły rok. Jeśli nic nie pokrzyżuje planów twórców, produkcja ujrzy światło dzienne w czerwcu 2021.