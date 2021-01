Członkowie NIN, Queen i Smashing Pumpkins zagrali covery Davida Bowiego w hołdzie dla artysty [WIDEO]

8 stycznia 2021 roku swoje 74. urodziny obchodziłby David Bowie. Muzyk przeszedł do historii nie tylko jako gwiazda rocka. Nagrywał, tworzył, pisał i inspirował wielu innych artystów i zmienił oblicze muzyki rozrywkowej. Nakład ze sprzedaży wszystkich jego płyt wyniósł przez 50 lat aż 140 milionów egzemplarzy sprzedanych na całym świecie.

Członkowie NIN, Queen i Smashing Pumpkins w coverach Davida Bowiego

Niestety muzyk zmarł w 2016 roku. Zaprzyjaźnieni artyści postanowili organizować koncerty ku czci niezwykłego twórcy. Tegoroczny "A Bowie Celebration" odbył się w miniony piątek i zgromadził prawdziwą śmietankę gwiazd rocka.

Imprezę zorganizował pianista Mike Garson, który zebrał wielu przyjaciół i fanów Bowiego, a ci oddali podczas wydarzenia hołd artyście. Na koncercie "A Bowie Celebration: Just For One Day" pojawił się między innymi Trent Reznor z Nine Inch Nails, Joe Elliott z Def Leppard, Billy Corgan z The Smashing Pumpkins, Adam Lambert grający z Queen, Perry Farrel z Jane's Adduction czy muzycy Duran Duran i The Cult.

"A Bowie Celebration". Gwiazdy rocka oddają hold Davidowi Bowiemu

Reznor wyznał niedawno, że cały czas ma Davida Bowiego w pamięci i regularnie wraca do jego albumów.

Jestem wdzięczny losowi, że nasze życia się przecięły. Niezależnie od tego, czy o tym wiedział, czy nie - bardzo pomógł mi w mrocznych czasach, zanim zebrałem się do kupy. Słyszę jego głos. Dociera do mnie przez warstwy wszystkich bzdur, które wokół siebie wyhodowałem. Jestem mu za to wdzięczny.

Poniżej możecie znaleźć materiały z koncertu.

Trent Reznor - "Fantastic Voyage" i "Fashion":

Adam Lambert - "Starman"

Billy Corgan - "Space Oddity"