Członkowie The Rolling Stones złożyli hołd Charliemu Wattsowi. Poruszające wpisy

Świat rocka nadal nie może pozbierać się po informacji o śmierci Charliego Wattsa, perkusisty The Rolling Stones. Niedawno swoje oświadczenia wydali jego koledzy z zespołu.

Jagger, Richards i Wood złożyli hołd Charliemu Wattsowi

Hołd Wattsowi złożyło mnóstwo osób - od Paula McCartneya, przez Eltona Johna, aż do Questlove'a. Do tej grupy dołączyli również członkowie The Rolling Stones, którzy dzielili scenę z Wattsem przez kilka dekad.

Zarówno Mick Jagger, jak i Keith Richards postanowili złożyć hołd Wattsowi niewerbalnie. Wokalista udostępnił zdjęcie uśmiechniętego Wattsa za zestawem perkusyjnym, robiącego to, co kochał. Richards wrzucił natomiast zdjęcie jego zestawu perkusyjnego z zawieszoną plakietką "Zamknięte", jasno pokazując całemu światu, że nikt nie będzie w stanie zastąpić Wattsa w zespole.

Ronnie Wood również oddał hołd Wattsowi, jednak on postanowił skorzystać ze słów. Basista udostępnił zdjęcie, na którym obydwaj pozują uśmiechnięci. W podpisie możemy natomiast przeczytać:

Kocham Cię mój Bliźniaku. Będzie mi Ciebie bardzo brakowało, byłeś najlepszy.

Charlie Watts zmarł 24 sierpnia 2021 roku w wieku 80 lat.