Członkowie grup Anthrax, Mastodon, Korn nagrali wspólnie cover Faith No More [WIDEO]

Artyści z zespołu Korn, Anthrax i Mastodon postanowili wesprzeć swoje ekipy techniczne. Nagrali wspólnie cover Faith No More "We Care a Lot", w którym podkreślają, że obchodzi ich los swoich oddanych pracowników, których nie widać podczas występów na scenie.

Branża muzyczna to ta, która odczuła na własnej skórze konsekwencje pandemii najmocniej. Brak możliwości grania koncertów to dla artystów finansowy cios. Dla artystów i nie tylko. Muzycy radzą sobie graniem online, sprzedażą dodatkowych gadżetów czy wydawaniem płyt. W trudniejszej sytuacji są ich ekipy techniczne.

Anthrax, Mastodon i Korn nagrali cover "We Care a Lot"

Chociaż zwykle ich nie widać, bez nich żaden koncert nie mógłby się odbyć. Ekipa techniczna lub tzw. roadies to ludzie, którzy dbają, aby z koncertu wychodzili zadowoleni zarówno słuchacze jak i sami muzycy. Ogarniają sprzęt, dźwięk, noszą ciężkie klamoty i zwijają kable. To właśnie im członkowie Mastodona, Korna, Anthraxa i DMC zadedykowali nagrany wspólnie cover.

Muzycy tacy jak Bill Kelliher z Mastodona, Ray Luzier z Korna czy Frank Bello z Anthraxa spotkali się za pośrednictwem internetu i wspólnie wykonali cover Faith No More "We Care a Lot". Celem wideo jest pomoc dla ekipy technicznej, której dochody zostały zamrożone na czas pandemii.

Wspólne wideo muzyków możecie zobaczyć poniżej: