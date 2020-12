Członkowie grup Foo Fighters i Pearl Jam założyli zespół. Opublikowali już pierwsze utwory

Pandemia koronawirusa uniemożliwiła muzykom to, co przynosi im największe korzyści oraz dostarcza najwięcej frajdy - grania koncertów. Wszystkie trasy koncertowe zostały odwołane lub przełożone, a w 2020 roku nie odbył się żaden letni festiwal. Jedyne imprezy, które udało się zorganizować to pojedyncze, lokalne wydarzenia przepełnione obostrzeniami lub granie online.

Zamknięcie i przymusowa izolacja sprawiły, że artyści mieli przez ostatni rok bardzo dużo czasu na pracę nad nowym materiałem. Powstało wiele płyt inspirowanych pandemią, ale nie tylko. Na horyzoncie widać też całkiem nowe formacje i współprace gwiazd, które być może w innych okolicznościach by nie powstały.

Członkowie Foo Fighters i Pearl Jam założyli zespół

Wśród tego typu kolaboracji możemy wymienić projekt perkusisty Foo Fighters, Taylora Hawkinsa oraz bębniarza Soundgarden i Pearl Jam, Matta Camerona. Muzycy wykorzystali czas pandemii na tworzenie nowego materiału. Artyści wyjawili właśnie, że napisali i nagrali dwa utwory pod nazwą Nighttime Boogie Association.

Nowa muzyka artystów pojawiła się na rynku za pośrednictwem ich własnej wytwórni Keep It Trippy Records. Mowa tu o dwóch kompozycjach - "Long in the Tooth" oraz "The Path You're On".

Pierwsza z nich została skomponowana przez Matta Camerona, a tekst do utworu napisał Taylor Hawkins. Cameron zagrał w utworze na gitarze, basie i automacie perkusyjnym - Hawkinsa usłyszymy na wokalu, uzupełnieniach perkusji, klawiszach i innych urządzeniach perkusyjnych.

"The Path Your're On" z kolei to numer w całości stworzony przez Camerona, który zagrał w nim na perkusji, użyczył swojego wokalu oraz chwycił za gitarę. Hawkins wykonał tu intro perkusyjne, wsparł kolegę w śpiewaniu oraz stanął za instrumentami klawiszowymi. W utworze słyszymy też Buzza Osbourne'a oraz Stevena McDonalda z Melvins.

Matt Cameron i Taylor Hawkins prezentują Nighttime Boogie Association

W wywiadzie dla "Rolling Stone", Taylor Hawkins przyznał, że muzycy stworzyli projekt nie z przyczyn komercyjnych.

Mamy w planach więcej wspólnej muzyki, ale nie są to żadne konkretne plany. Robimy to wszystko dla przyjemności. Matt i ja nie mamy zamiaru dorobić się dzięki temu projektowi wielkich rezydencji.

Utworów grupy możecie posłuchać za pośrednictwem platform streamingowych, a jeden z nich trafił na oficjalny kanał kapeli na YouTubie wraz z psychodelicznym klipem.