Bruce Dickinson wyznał, czy Iron Maiden myśli o emeryturze. Chyba jego odpowiedź na to pytanie nikogo nie zdziwi.

Czas robi swoje i coraz częściej legendy muzyki powoli decydują się przejść na emeryturę - w końcu nie każdy jest w wystarczająco dobrej formie, by w wieku emerytalnym skakać na scenie. Czy Iron Maiden myśli o końcu kariery? Nie ma takiej mowy! Jak się okazuje, zespół będzie grać do końca świata i jeden dzień dłużej.

Iron Maiden myśli o emeryturze? Bruce Dickinson: "Padniemy trupem na scenie"

Bruce Dickinson podczas wywiadu radiowego w programie Full Metal Jackie wyznał, że Ironi nie zamierzają odkładać swoich instrumentów. Wokalista dodał, że muzycy są podekscytowani faktem, że mogą grać dalej jako Iron Maiden:

Nie planujemy emerytury. Myślę, że padniemy trupem na scenie, są gorsze miejsca, gdzie można umrzeć. Nie, nie planujemy przechodzić na emeryturę, nadal mamy sporo energii i entuzjazmu. Nie mogę się doczekać, gdy się wszyscy spotkamy, by poćwiczyć przed nadchodzącą trasą.

Dickinson podkreślił, że pojawiły się już nowe pokolenia fanów i pod sceną można zobaczyć coraz więcej kobiet, co bardzo cieszy muzyków.

W jakiej formie są artyści Iron Maiden dowiemy się już niebawem na polskim koncercie kapeli. Zespół wystąpi 24 lipca 2022 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Gościem specjalnym będzie Within Temptation, a zespołem otwierającym Lord Of The Lost.