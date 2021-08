Nickelback dostał pozew zarzucający kapeli plagiat. Chodzi o utwór "Rockstar", który pojawił się na płycie "All The Right Reasons". Sędzia federalny stanu Teksas poinformował, że zespół musi odpowiedzieć na ten pozew. Czy rzeczywiście doszło do naruszenia praw autorskich?

Nickelback dopuścił się plagiatu? Zespół musi odpowiedzieć na pozew

Nickelback został pozwany przez Kirka Johnstona z zespołu Snowblind Revival. Muzyk stworzył utwór "Rock Star" w 2001 i 15 demówek z tym kawałkiem trafiło do różnych wytwórni. W ten sposób nagranie miało trafić do Nickelback, któremu zarzuca się się ściągnięcie tempa, formy piosenki, struktury melodycznej, tekstowej i harmonicznej.

Posłuchajcie obu piosenek i sami oceńcie, czy doszło do plagiatu:

Oglądaj

Oglądaj

Sędzia uważa, że mogło dojść do zapożyczenia pewnych elementów, dlatego Nickelback będzie musiał odpowiedzieć na pozew. Zespół odpiera zarzuty twierdząc, że nie ma żadnego związku między tymi dwoma utworami.