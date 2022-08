Nickelback to jeden z najbardziej znienawidzonych zespołów w historii muzyki. Mimo to, kapela nagrywa kolejne płyty i całkiem sobie dobrze radzi na rynku muzycznym. Teraz zespół podzielił się fragmentem piosenki, który prawdopodobnie zwiastuje nowy album. Do końca nie wiadomo, czy jest to rzeczywiście zapowiedź nowego krążka Nickelback czy tylko żart, bo nagranie brzmi bardzo ciężko. Czy Nickelback zacznie grać metal?

Nickelback zapowiedział metalowy singiel? Czy to tylko trolling? [WIDEO]

Historia zna takie przypadki, gdy zespoły mocno zmieniały swoje brzmienie w trakcie kariery. Skoro raper Machine Gun Kelly może nagle zacząć grać pop-punk, to dlaczego niby Nickelback nie może nagrać metalowej płyty? Zespół wrzucił na Twittera fragment utworu, który prawdopodobnie zapowiada nowy album. Nagranie brzmi naprawdę mocno, jak na Nickelback - kto wie, może panowie w końcu odważyli się przejść na ciemną stronę Księżyca?

Co ciekawe parę dni wcześniej Nickelback napisał na Twitterze, że zespół chciał udostępnić nowy utwór, ale wytwórnia zabroniła mu to zrobić. W związku z czym kapela udostępniła numer telefonu do wytwórni, by fani spróbowali przekonać firmę do zmiany zdania. Ostatecznie wpis zniknął z social mediów - za to mamy teraz tajemnicze nagranie Nickelback. Miejmy nadzieję, że niedługo wyjaśni się, czy to rzeczywiście zapowiedź albumu, czy tylko głupi żart.

Jeszcze w styczniu 2019 roku basista Nickelback wypowiedział się na temat muzyki metalowej. W wywiadzie przyznał, że jeśli zespół miałby możliwość nagrania metalowego albumu, cała czwórka byłaby podekscytowana. Kto wie, może rzeczywiście dostaniemy w końcu taki materiał od Nickelback. Na razie dyskografię zamyka album "Feed the Machine" z 2017 roku.