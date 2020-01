21 stycznia 2020 Ozzy Osbourne wraz z Sharon pojawili się w programie Good Morning America. Podczas wywiadu muzyk wypowiedział się na temat choroby Parkinsona. Niestety ubiegły rok był niezbyt dobry dla muzyka - Ozzy poważnie zachorował, a potem po niefortunnym wypadku w domu odnowiła mu się stara kontuzja.

Chociaż większość fanów Ozzy'ego wiedziało o chorobie muzyka, to po wywiadzie w Good Morning America fani zaczęli wysyłać mu wiadomości, by go wesprzeć w trudnym czasie. Ozzy podziękował za to swoim wielbicielom. Jednocześnie wielu z nich zaczęło się zastanawiać, co dalej z jego karierą. Czy Ozzy da radę dalej koncertować i tworzyć nową muzykę?

Czy choroba przeszkodzi Ozzy'emu w koncertowaniu? Muzyk skomentował sprawę

Na ceremonii Grammy 2020 pojawił się Ozzy Osbourne, który razem z żoną wręczał nagrodę zwycięzcy w kategorii hip-hop. Po gali dziennikarze zapytali muzyka m.in. o zdrowie i czy mimo choroby planuje dalej koncertować. Ozzy nie zamierza się poddawać i wyznał, że skupia się na rehabilitacji, by móc normalnie funkcjonować:

" Jeżeli będę czuł się wystarczająco dobrze, to tak. Pracuję nad tym, codziennie uczęszczam na rehabilitację. Staram się jak mogę. "

Nowy solowy album Ozzy'ego Osbourne'a "Ordinary Man"

Miejmy nadzieję, że rok 2020 będzie bardziej szczęśliwy dla Ozzy'ego i nic nie przeszkodzi mu w promocji nowego albumu. 21 lutego 2020 roku ukaże się kolejna solowa płyta Osbourne'a zatytułowana "Ordinary Man". Dotychczas usłyszeliśmy single "Under the Graveyard", jak również "Straigh to Hell" oraz balladę nagraną z Eltonem Johnem - tytułowy utwór "Ordinary Man".

