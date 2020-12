Bill Bailey zatańczył tango do "Enter Sandman" Metalliki. Jak Wam się podoba?

W muzycznych widowiskach telewizyjnych często brakuje rockowych akcentów. Co ciekawe, twórcy show starają się zaprezentować rockowe szlagiery w zupełnie nowej odsłonie. Często słyszymy nietuzinkowe wersje znanych hitów, zaś w tanecznych talent show uczestnicy wykorzystują rockowe piosenki do układów tanecznych, które nie kojarzą się z takim rodzajem muzyki. Oto przykład!

Czy do "Enter Sandman" Metalliki można zatańczyć tango? Tak, udowodnił to Bill Bailey w talent show

Komik i muzyk Bill Bailey bierze udział w tanecznym show Strictly Come Dancing. Wraz ze swoją partnerką Oti Mabuse postanowili zatańczyć tango do piosenki Metalliki "Enter Sandman". Nie zabrakło oczywiście pokazywania "diabelskich rogów" i headbangingu. Zobaczcie, czy Metallica i tango to dobre połączenie.

Prawda, że wyszło widowiskowo? Na parkiecie wyświetlono gigantyczną gitarę elektryczną, która pod koniec występu się zapaliła. Zresztą producenci programu zadbali również o ogień na scenie. Jak więc widać, wbrew pozorom można połączyć ze sobą elementy, które na pierwszy rzut oka w ogóle ze sobą nie współgrają.