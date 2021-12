Jak podaje radiozet.pl, szwedzka wokalistka Anna Von Hausswolff nie mogła zagrać planowanych koncertów we Francji. Wszystko przez katolików, którzy oskarżają ją o promowanie satanistycznych treści. Wokalistka nie zamierza się poddać i szuka nowych miejsc, gdzie będzie mogła wystąpić bez większych problemów.

Słynna artystka promuje satanizm? Musiała odwołać koncerty przez protesty katolików

Muzyka Anny Von Hausswolff jest określana mianem "pogrzebowego popu", bo jest to mieszanka darkwave'u, rocka eksperymentalnego oraz ambient popu. Wokalistka gra na organach piszczałkowych i w 2020 roku wydała instrumentalny album "All Thouhgts Fly", który w całości wypełnia muzyka organowa. Co za tym idzie, artystka występuje w kościołach, by promować swoją muzykę.

Oglądaj

7 grudnia 2021 Anna Von Hausswolff miała zaplanowany występ w Notre-Dame de Bon-Port w Nantes we Francji. Koncert jednak spotkał się ze sprzeciwem grupy, która jest związana z zastępcą burmistrza Nanttes, Bassema Asseha. Protestujący zarzucili artystce, że promuje satanizm i ostatecznie koncert został odwołany, podobnie jak późniejszy występ zaplanowany początkowo na 12 grudnia. Magazyn "The Guardian" zacytował kuratora Yves Trocherisa, który stwierdził, że osoby protestujące chciały zapewnić "porządek publiczny u bram Kościoła".

Anna Von Hausswolff napisała na swoich social mediach, że decyzja o odwołanych koncertach jej nie zniechęcą i szuka nowych lokalizacji, w których mogłyby się odbyć odwołane koncerty.