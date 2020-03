Czy w związku z epidemią koronawirusa Eurowizja 2020 odbędzie się zgodnie z planem? Producent odpowiada

Koronawirus atakuje bez względu na status społeczny czy wykonywany zawód. Choroba nie zważa na to, że artyści żyją ze zgromadzeń swoich fanów, które są im niezbędne do funkcjonowania. Dlatego walkę z Covid-19 aktualnie szczególnie odczuwa branża rozrywkowa. Masowe imprezy w Polsce zostały całkowicie zakazane do odwołania, również za granicą największe gwiazdy odwołują swoje trasy koncertowe.

Eurowizja 2020. Impreza zostanie odwołana?

Nic więc dziwnego, że tysiące fanów na całym świecie zaczęło zastanawiać się nad losem i przebiegiem tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. Ceremonia otwarcia rywalizacji została zaplanowana na 10 maja i miała odbyć się w rotterdamskim porcie. Ale czy w związku z szalejącą epidemią, impreza dojdzie do skutku?

Media zasypują organizatorów Eurowizji 2020 pytaniami, czy konkurs zostanie odwołany, przeniesiony, a może odbędzie się bez udziału publiczności. W Polsce przez koronawirusa odwołano już imprezy takie jak Gala Płyty Rocku Antyradia czy Fryderyki. Na nurtujące fanów muzyki pytania odpowiedział producent wykonawczy konkursu, Sietse Bakker podczas rozmowy z radiem NP01:

" Przygotowania do imprezy trwają na pełnych obrotach i wszystko idzie zgodnie z planem, jednak nie jesteśmy obojętni na informacje, które do nas docierają. Jesteśmy w kontakcie z państwowym instytutem zdrowia, który monitoruje rozwój epidemii na terenie Holandii. "

W tym roku podczas Konkursu Piosenki Eurowizji, jeśli takowy dojdzie do skutku, Polskę będzie reprezentowała młoda wokalistka Alicja Szemplińska. Artystka jest znana między innymi z uczestnictwa w programie The Voice Of Poland.

