Czy wiesz, że... Janis Joplin nagrała swój ostatni utwór w hołdzie dla Johna Lennona?

Janis Joplin zmarła w 1970 roku w Los Angeles. Oficjalną przyczyną zgonu było ostre zatrucie heroinowo-morfinowe w wyniku wstrzyknięcia nadmiernej dawki substancji. Wokalistka odeszła przed wydaniem drugiej solowej płyty i dołączyła do słynnego Klubu 27.

Janis Joplin nagrała swój ostatni utwór w hołdzie dla Johna Lennona

Joplin opuściła muzyczny świat o wiele za wcześnie. Była jedną z najbardziej znanych i wpływowych gwiazd sceny rockowej i soulowej lat 60. Inspirowała miliony, a w 1995 roku została pośmiertnie wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame. Odeszła młodo, jednak co jakiś czas w sieci pojawiają się wcześniej niepublikowane fakty i ciekawostki z jej życia.

Jak czytamy na portalu Metalhead Zone, kobieta była ogromną fanką Beatlesów. Niestety, chociaż grupa również ceniła jej dokonania, muzykom nie było dane się spotkać i bliżej poznać. Kilka dni przed śmiercią Joplin skontaktowała się z nią Yoko Ono z prośbą o nagranie piosenki z okazji zbliżających się urodzin Johna Lennona.

Wokalistka zgodziła się wziąć udział w urodzinowej konspiracji. Nagrała w studiu utwór "Mercedes Benz" i została tam chwilę dłużej, żeby popracować nad prezentem dla muzyka. Efektów możecie posłuchać poniżej:

W późniejszych wywiadach John Lennon potwierdzał, że utwór dotarł do niego po śmierci Joplin i nigdy nie miał okazji jej za nią podziękować. Urodzinowa piosenka dla Beatlesa stała się ostatnią, jaką nagrała w swoim krótkim życiu.