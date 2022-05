Za nami kolejny odcinek programu ''Twoja Twarz Brzmi Znajomo''. W najnowszej edycji talent show sporo rockowych akcentów - uczestnicy co rusz udają gwiazdy mocniejszych brzmień z różnym skutkiem. Faworytem widzów jest Danzel, który zachwycił wszystkich swoim coverem Dżemu. W ostatnim docinku udawał natomiast innego polskiego wokalistę. Danzel musiał wcielić się we frontmana Iry, Artura Gadowskiego i zaśpiewał przebój ''Nadzieja''.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 16: Danzel udawał Artura Gadowskiego i zaśpiewał utwór Iry ''Nadzieja'' [WIDEO]

Na pewno kojarzycie Danzela w jego dziwnej fryzurze na jeża i piosenką "Pump it Ut". Belgijski wokalista został zaproszony do polskiej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i okazało się, że jest prawdziwym, scenicznym kameleonem. W ostatnim odcinku wcielił się w Artura Gadowskiego i zaśpiewał utwór "Nadzieja". Wiadomo, że podczas tego występu było słychać akcent Danzela, ale mimo to wielu internautów zachwala występ Danzela.

Pod nagraniem pojawiły się komentarze:

Występ bardzo dobry, językowo było trochę gorzej, szczególnie w zwrotkach. Ale refreny były genialne.

ładnie Denzel zaśpiewał czysto i po polsku co za głos i ten rytm moja ocena 9.9 punktów.

Danzel jako Artur Gadowski w teledysku nadzieja zaśpiewał bardzo przepięknie. Jest niesamowitym piosenkarzem.

Czy Danzel wygra w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Są na to duże szanse, bo każdy kolejny jego występ wywołuje spore emocje zarówno wśród jurorów, jak i publiczności. Zobaczcie jeszcze występ Anny Jurksztowicz, która udawała Erica Claptona.