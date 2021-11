Dave Gahan & Soulsavers wydali nowy album. Posłuchajcie płyty ''Imposter''

Dave Gahan i Soulsavers zaczęli zapowiedzi swojego albumu od coveru "Metal Heart" zespołu Cat Power. Na płycie "Imposter" pojawiły się piosenki m.in. Neila Younga, Boba Dylana, PJ Harvey, Charliego Chaplina i Marka Lanegana. Wszystkie utwory mają dla Dave’a głębokie znaczenie, czyniąc „Imposter” odzwierciedleniem jego drogi – historią opowiedzianą przez innych, ale przy pomocy własnego głosem.

Dave Gahan & Soulsavers wydali album ''Imposter''. Jak brzmi ta płyta?

Album "Imposter" został nagrany na żywo z dziesięcioosobowym zespołem w słynnym Shangri-La Recording Studio w Malibu w listopadzie 2019. W wywiadzie z Chrisem Blackiem, Dave Gahan zaznaczył:

Był to pierwszy raz, kiedy wszyscy byliśmy w jednej przestrzeni. Mieliśmy sporo szczęścia… Codzienne przyjazdy do Shangri-La były magiczne. Piliśmy kawę, wchodziliśmy [do studia] i zaczynaliśmy pracę.

Posłuchajcie, jak brzmi najnowsza płyta od Dave'a Gahana i Soulsavers:

''Imposter'' to ich trzeci album po krążku ''Angels & Ghosts'' (2015) i ich pierwszym wydawnictwie ''The Light the Dead See'' (2012). Jak na razie nie wiadomo, czy muzycy postanowią promować swój najnowszy materiał na koncertach.