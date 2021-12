Zobaczcie najnowszy klip od Dave'a Gahana i Soulsavers do coveru ''The Dark End Of The Steet'', który pochodzi z najnowszej płyty.

12 listopada 2021 ukazała się płyta Dave'a Gahana z Depeche Mode i Soulsavers z coverami. ''Imposter'' to 12 utworów, które reprezentują różne gatunki muzyczne. Muzycy zinterpretowali kawałki Neila Younga, Boba Dylana, PJ Harvey, Charliego Chaplina i Marka Lanegana. Właśnie otrzymaliśmy klip do piosenki ''The Dark End Of The Street''.

Dave Gahan i Soulsavers pokazali animowany klip do ''The Dark End Of The Street" [WIDEO]

W 1966 roku Chips Moman i Dan Penn napisali utwór "The Dark End Of The Street', który nagrał James Carr. Jego wersja trafiła na listę Billboard Hot 100 i zainspirowała m. in. Arethę Franklin, Dolly Parton, Portera Wagonera, Elvisa Costello, Franka Blacka i wielu innych do stworzenia swoich wersji piosenki. Również Dave Gahan postanowił zinterpretować ten utwór.

W przeciwieństwie do poprzednich albumów Dave’a Gahana i Soulsavers, "Imposter" został nagrany na żywo z dziesięcioosobowym zespołem w słynnym Shangri-La Recording Studio w Malibu w listopadzie 2019. Pozwoliło to nie tylko na intymną współpracę, ale także na stworzenie przestrzeni, by tchnąć nowego ducha w wybrane utwory.