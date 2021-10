"The Dark End Of The Street" to kolejny cover, który trafi na album ''Imposter" Dave'a Gahana i Soulsavers. Czy bluesowy utwór spodoba się fanom wokalisty Depeche Mode?

Dave Gahan i Soulsavers zaprezentowali drugi singiel zapowiadający płytę "Imposter". Posłuchajcie, jak brzmi cover "The Dark End Of The Street".

Dave Gahan z kolejnym coverem. Posłuchajcie ''The Dark End Of The Street''

W 1966 roku Chips Moman i Dan Penn napisali piosenkę ''The Dark End Of The Street", która nagrał James Carr. Jego wersja trafiła na listę Billboard Hot 100 i zainspirowała m. in. Arethę Franklin, Dolly Parton, Portera Wagonera, Elvisa Costello, Franka Blacka i wielu innych do stworzenia swoich wersji piosenki. Dziś tego zadania podejmuje się wokalista Depeche Mode z bluesowym zacięciem.

Oglądaj

Na płycie ''Imposter" pojawi się 12 coverów takich twórców, jak Bob Dylan, PJ Harvey, Cat Power i Mark Lanegan. W przeciwieństwie do poprzednich albumów Dave’a Gahana i Soulsavers, które były transatlantyckimi współpracami, „Imposter” zostało nagrane na żywo z dziesięcioosobowym zespołem w słynnym Shangri-La Recording Studio w Malibu w listopadzie 2019. Płyta zostanie wydana w formacie cyfrowym i fizycznym 12 listopada.