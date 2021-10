Dave Gahan z pierwszym singlem z płyty "Imposter". Wokalista Depeche Mode zaśpiewał cover Cat Power [WIDEO]

Dave Gahan zaprezentował pierwszy singiel z nadchodzącej płyty „Imposter”. Jak brzmi cover "Metal Heart" w wykonaniu wokalisty Depeche Mode?

"Metal Heart" to pierwszy utwór zwiastujący premierę krążka, który pojawi się na sklepowych półkach 12 listopada. Dave Gahan, razem ze swoim wieloletnim muzycznym partnerem, Richem Machinem, stworzyli swoją wersję piosenki napisanej przez Chan Marshall (Cat Power) w 1998 roku. Dodatkowo każdy fan może obejrzeć specjalny materiał ze studia Shangri-La, w którym pracował Dave i Rich.

Na nowej płycie Dave'a Gahana i Soulsavers znajdą się covery Neila Younga, Boba Dylana, PJ Harvey, Charliego Chaplina, Cat Power i Marka Lanegana.

W przeciwieństwie do poprzednich albumów Dave’a Gahana i Soulsavers, nadchodzący album "Imposter" został nagrane na żywo z dziesięcioosobowym zespołem w słynnym Shangri-La Recording Studio w Malibu w listopadzie 2019. Pozwoliło to nie tylko na intymną współpracę, ale także na stworzenie przestrzeni, by tchnąć nowego ducha w wybrane utwory.

''Imposter'' to trzeci album po docenionym przez krytyków ''Angels & Ghosts" (2015) i ich pierwszym wydawnictwie ''The Light the Dead See" (2012). Nadchodząca płyta zostanie wydana w formacie cyfrowym i fizycznym na całym świecie 12 listopada 2021.