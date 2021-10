Dave Gahan zapowiedział album z coverami. Kiedy premiera "Imposter"?

Frontman Depeche Mode, Dave Gahan, zapowiedział premierę nowego albumu "Imposter" wraz z długoletnim partnerem muzycznym Soulsavers (Rich Machin). Kiedy ukaże się album i jakie piosenki znajdziemy na tym krążku?

Dave zabiera słuchaczy w osobistą podróż z 12 coverami z różnych gatunków i epok, w tym utworami Neila Younga, Boba Dylana, PJ Harvey, Charliego Chaplina, Cat Power i Marka Lanegana. Wszystkie utwory mają dla Dave’a głębokie znaczenie, czyniąc "Imposter" odzwierciedleniem jego drogi – historią opowiedzianą przez innych, ale przy pomocy własnego głosu.

Kiedy słucham głosów i piosenek innych ludzi – co ważniejsze, sposobu, w jaki je śpiewają i interpretują słowa – czuję się jak w domu. Utożsamiam się z tym. Koi mnie to bardziej niż cokolwiek innego. Na płycie nie ma ani jednego wykonawcy, który by mnie nie poruszył. Wiem, że stworzyliśmy coś wyjątkowego i mam nadzieję, że inni to poczują, a album zabierze ich w małą podróż – zwłaszcza tych, którzy od lat kochają muzykę.

Pierwszym przedsmakiem "Imposter" będzie singiel "Metal Heart". Napisana przez Chan Marshall (Cat Power) i wydana po raz pierwszy w 1998 roku, odnowiona wersja „Metal Heart” Dave’a i Soulsavers ukaże się już w ten piątek, 8 października.

W przeciwieństwie do poprzednich albumów Dave’a Gahana i Soulsavers, które były transatlantyckimi współpracami, "Imposter" został nagrany na żywo z dziesięcioosobowym zespołem w słynnym Shangri-La Recording Studio w Malibu w listopadzie 2019. Pozwoliło to nie tylko na intymną współpracę, ale także na stworzenie przestrzeni, by tchnąć nowego ducha w wybrane utwory.

„Imposter”, także wyprodukowany przez Richa Machina i Dave’a Gahana, to ich trzeci album po "Angels & Ghosts" (2015) i ich pierwszym wydawnictwie "The Light the Dead See' (2012). Płyta zostanie wydana w formacie cyfrowym i fizycznym 12 listopada 2021.

