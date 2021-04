Dave Grohl napisał książkę o swoim życiu. Kiedy premiera The Storyteller: Tales of Life and Music?

Dave Grohl poinformował niedawno, że napisał książkę "The Storyteller: Tales of Life and Music". Dowiedzieliśmy się, że pozycja zadebiutuje jeszcze w tym roku.

Dave Grohl napisał książkę

Lider Foo Fighters zamierza podzielić się z nami "kolekcją wspomnień na temat głośno przeżytego życia" w książce, która ma zadebiutować już 5 października 2021 roku dzięki wydawnictwu Simon & Schuster Ltd.

Jak czytamy w oświadczeniu wydanym przez Dave'a Grohla:

Od najmłodszych lat w Waszyngtonie, przez wyjazd na trasę w wieku 18 lat, teraz zamierzam opowiedzieć wam swoje przygody, które przeżyłem za mikrofonem.

Grohl podzielił się również fragmentem książki "The Storyteller", który sam przeczytał:

Oglądaj

Jak czytamy w KOLEJNYM oświadczeniu od Grohla:

Myślałem o tym przez kilka lat i nawet otrzymywałem propozycje na ten temat ("To bułka z masłem! Udziel wywiadu przez 4 godziny, znajdź kogoś, kto to napisze, daj swoją twarz na okładkę i gotowe!). Postanowiłem jednak zrobić to samemu. Zadowolenie, które czułem z powodu przypominania i spisywania tych opowieści było świetne. Nie mogę się doczekać, aż się nimi z wami podzielę. Oczywiście to nie oznacza, że rzucę swoją pracę, ale przynajmniej mogę się z wami podzielić moimi szalonymi marzeniami, które w większości się spełniły.

Książka "The Storyteller: Tales of Life and Music" Dave'a Grohla jest już dostępna w przedsprzedaży.