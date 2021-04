Dave Grohl pokazał zwiastun programu, który poprowadził ze swoją mamą

Dave Grohl i jego mama przeprowadzają wywiady z gwiazdami rocka. Zobaczcie zwiastun programu "From Cradle to Stage", w którym wystąpią m.in. Tom Morello, Pharell i Dan Reynolds z Imagine Dragons.

Dave Grohl i Virginia Grohl pogadają z gwiazdami rocka i ich matkami

Już 6 maja na Paramount+ zadebiutuje program telewizyjny "From Cradle to Stage", w którym Dave Grohl wraz ze swoją mamą Virginią Grohl będą przeprowadzali wywiady z gwiazdami rocka i ich rodzicielkami.

Grohl jest również reżyserem produkcji, która jest swoistą kontynuacją książki "From Cradle to Stage: Stories from the Mothers who Rocked and Raised Rock Stars" Virginii Grohl. W każdym z odcinków duet będzie przeprowadzał wywiad z innymi gwiazdami i ich matkami. Razem będą starali się dotrzeć do tego, jak wyglądały dzieciństwa najbardziej znanych muzyków na świecie oraz tego, jakie role odgrywały matki w ich życiach.

Tak jak wspomnieliśmy, program zadebiutuje już 6 maja, a gośćmi będą Dan Reynolds z Imagine Dragons oraz jego mama, Christene. W kolejnych epizodach pojawią się Pharell i Dr. Carolyn Williams, Miranda Lambert i Bey Lambert, Brandi Carlile i Teresa Carlile, Tom Morello i Mary Morello, a na końcu będzie Geddy Lee z Rush oraz Mary Weinrib. Poniżej możecie zobaczyć zapowiedź programu:

Tak natomiast prezentuje się dokładna rozpiska nadchodzących odcinków "From Cradle to Stage":