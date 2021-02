Dave Grohl poprowadzi nowy program muzyczny. Na ekranie będzie towarzyszyć mu... mama

Dave Grohl ostatnio ma ręce pełne roboty. Grupa Foo Fighters wydała niedawno 10. album. Muzycy nie mogą wyruszyć z tej okazji w trasę koncertową ze względu na warunki epidemiologiczne na świecie, jednak ich krążek i tak świetnie się sprzedaje. Muzyk nie wyklucza też, że wreszcie dokończy solowe wydawnictwo, na którym pojawią się goście, których nie spodziewa się grono fanów muzyka.

Dave Grohl wraz z mamą poprowadzą nowy program muzyczny

Tym razem Grohl ogłosił współpracę z serwisem streamingowym Paramount+. Firma wraz z MTV Entertainment Studios stworzy specjalny katalog z muzycznymi programami.

Wśród nich pojawi się "From Cradle to Stage". Będzie to improwizowane show, które poprowadzi Dave Grohl z mamą, Virginią Hanlon Grohl.

Seria jest zainspirowana książką Virginii o tym samym tytule. W programie Grohl wraz z mamą będą badali relacje między wybitnymi muzykami a ich matkami. Jak rodzicielki gwiazd radziły sobie z rozłąką z dziećmi? Czy akceptowały ich kontrowersyjny zawód i życie wśród pokus, używek i podejrzanych działaczy show biznesu? Być może wkrótce się przekonamy.