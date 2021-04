Dave Grohl razem z córką nagrał punkowy cover. Utwór usłyszymy w dokumencie Foo Fighters

Dave Grohl słynie z tego, że nagrywał już chyba z każdym. Na swoim koncie ma tyle muzycznych współprac, że trudno to zliczyć. Okazuje się, że również chętnie nagrywa ze swoimi dziećmi. Już niejednokrotnie chwalił się swoimi muzycznie uzdolnionymi córkami, które zapraszał na scenę, by zagrały razem z Foo Fighters czy nagrywał z nimi covery. Chcecie posłuchać, jak brzmi jedna z córek Dave'a Grohla? Niedaleko pada jabłko od jabłoni.

Dave Grohl nagrał utwór ze swoją córką. Cover powstał na potrzeby dokumentu Foo Fighters "WHAT DRIVES US"

Tym razem Dave Grohl wraz ze swoją 14-letnią córką Violet nagrał cover "Nausea" z repertuaru X. Przy okazji opublikowania coveru lider Foo Fighters opowiedział historię, jak poznał punkowy zespół X dzięki swojej babce, która zauważyła, że jeden z członków zespołu nosi jej panieńskie nazwisko. Posłuchajcie zatem, jak Grohl brzmi razem ze swoją córką w kawałku "Nausea".

Piosenka powstała na potrzeby filmu Foo Fighters "WHAT DRIVES US". Produkcja opowiada o wystawieniu pasji na próbę – etapie w karierze, gdy granie dla innych staje się nieracjonalnym aktem ślepej wiary w to, co się robi. Wyprodukowany przez Foo Fighters dokument jest także dedykowany każdemu dziecku, śniącemu o muzycznej karierze.