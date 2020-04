Dave Grohl stworzył playlistę na czas pandemii. Umieścił w niej "piosenki na każdy nastrój w kwarantannie"

Czas pandemii nie oszczędza niemal żadnej branży. W trudnej sytuacji są między innymi muzycy, którzy z oczywistych przyczyn nie mogą podróżować i koncertować. Artyści jednak starają się nadal podtrzymywać relacje ze swoimi fanami. Organizują live'y, na których rozmawiają z wielbicielami lub grają koncerty online.

Dave Grohl stworzył playlistę na czas pandemii

Lider Foo Fighters, Dave Grohl postanowił stworzyć dla swoich słuchaczy listę utworów, które pomogą im przetrwać ten trudny czas. Przyznał, że to kompozycje, które dodają otuchy jemu bez względu na to, jakie myśli dopadają go podczas czasu kwarantanny.

Grohl opublikował playlistę za pośrednictwem Spotify. Podpisał ją słowami:

" Aby przejść przez ten trudny okres (naprawdę wierzę, że z czasem sobie z tym poradzimy) ważnej jest, aby rozpoznać wiele etapów izolacji oraz niepokoju, który w nas się rodzi. Ważne jest też, aby każdy z nich połączyć z odpowiednim soundtrackiem. Oto kilka moich propozycji, które mam nadzieję okażą się pomocne. "

Playlista Dave'a Grohla na czas pandemii:

The Cars - Let's Go Madness - Our House Ahmad Jamal Quintet - Ahmad's Waltz LCD Soundsystem - Drunk Girls Alice Cooper - School's Out The Art of Noise - Moments in Love The Smashing Pumpkins - Bullet With Butterfly Wings Vince Guaraldi Trio - Linus and Lucy Patsy Cline - Crazy The Beatles - Here Comes the Sun

Na podobny pomysł wpadli niedawno muzycy Megadeth. Dave Mustaine i spółka również przygotowali dla fanów playlistę na czas izolacji. Na składance gigantów metalu, jak zapewne się domyślacie, przeważały mocniejsze dźwięki, a lista zawierała głównie hity z thrashmetalowego podwórka.