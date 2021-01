Grupa Foo Fighters opublikowała kolejny singiel ze zbliżającego się albumu "Medicine At Midnight". Posłuchaj utworu "Waiting On A War".

Grupa Foo Fighters opublikowała właśnie kolejny singiel z nadchodzącej płyty. Muzycy świętują 52. urodziny swojego frontmana, Dave'a Grohla prezentując fanom swoją nową muzykę.

Foo Fighters prezentuje singiel "Waiting On A War"

Jak czytamy na stronie Kerrang!, za utworem "Waiting On A War", o którym mowa, kryje się historia. Opowiedział ją Dave Grohl:

Ostatniej jesieni, kiedy wiozłem córkę do szkoły, spytała mnie "Tato, czy będzie wojna?". Zamarłem, gdy zdałem sobie sprawę, że żyje w takim samym napięciu, co ja 40 lat temu. Właśnie wtedy napisałem "Waiting On A War".

Jak podkreśla Grohl, utwór zmusza do refleksji, czy życie jest tylko czekaniem na tragedię. Czy jest w nim głębszy sens? Zdaniem wokalisty, każdy potrzebuje odpowiedzi na te pytania.

Utworu "Waiting On A War" możecie posłuchać poniżej:

Oglądaj

Muzycy nie tylko wydadzą wkrótce swój 10. album studyjny, ale również świętują 25-lecie działalności. Z tej okazji grupa Foo Fighters podjęła współpracę z firmą Vans. Wierni fani kapeli mogą stać się posiadaczami wyjątkowych butów sygnowanych przez zespół.

Oto one:

Foo Fighters - "Medicine At Midnight". Kiedy premiera?

Grupa Foo Fighters wyda nowy album już 5 lutego 2021 roku. Płyta "Mediine At Midnight" będzie 10. albumem studyjnym kapeli. Póki co muzycy opublikowali trzy single promujące materiał. Był to utwór "No Son of Mine", "Shame Shame", a dziś pojawił się "Waiting On A War".