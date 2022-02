Dave Grohl wyznał w jednym z ostatnich wywiadów, że ma spore problemy ze słuchem. Wiąże się to oczywiście z pracą muzyka i jak się okazuje, od wielu lat artysta pomaga sobie czytając z ruchu warg. Czy jest naprawdę aż tak źle?

Dave Grohl traci słuch i czyta z ruchu warg: "Jestem kure*sko głuchy"

Wielu muzyków ma problemy ze słuchem. Granie koncertów, ciągle próby, nagrywanie w studiu - to wszystko sprawia, że z wiekiem uszy odmawiają posłuszeństwa. Lider Foo Fighters pracuje w branży muzycznej od najmłodszych lat i ciągłe koncertowanie zrobiło swoje. W rozmowie w The Howard Stern Show Dave Grohl przyznał, że ma problemy ze słuchem i od 20 lat musi czytać z ruchu warg.

Gdybyś siedział obok mnie w zatłoczonej restauracji, nie zrozumiałbym, co do mnie mówisz. Najgorsze w pandemii jest to, że ludzie noszą maski. Czytam z ruchu warg od 20 lat... Jestem muzykiem rockowym, jestem kure*sko głuchy, nie słyszę, co mówisz.

Muzyk ma problem szczególnie z lewym uchem i podejrzewa, że wiąże się to z odsłuchem, który jest ustawiany z lewej strony perkusji. Grohl zrezygnował również z dousznego odsłuchu. Mimo pogarszającego się słuchu, artysta nie ma problemów w studiu nagraniowym:

Gdy wchodzimy do studia i miksujemy album, słyszę najdrobniejsze niuanse. Moje uszy nadal są dostrojone do konkretnych częstotliwości i słyszę, jak coś brzmi nieczysto. W miksie słyszę drobne szczegóły na wszystkich ścieżkach piosenki.

Posłuchajcie całego wywiadu:

Oglądaj

Jeżeli tęsknicie za Foo Fighters, to już 25 lutego 2022, odbędzie się jedyne w Polsce pokazy horroru "Studio 666" z członkami zespołu w rolach głównych. Film obejrzymy w kinach Helios Polska. Foo Fighters przeniósł się do rezydencji na obrzeżach Los Angeles, by nagrać swoją długo oczekiwaną, dziesiątą płytę. Ogromna posiadłość szybko okazuje się nawiedzona, a Dave Grohl zostaje opętany.