Dave Grohl wyda solowy album? Ma być przepełniony gośćmi: "Nie spodziewalibyście się, z kim będę grać"

Dave Grohl przyznał, że ma już całkiem sporo materiału, nad którym pracował bez udziału Foo Fighters. W rozmowie z Absolute Radio zdradził, że współpracuje z artystami, jakich nikt by się po nim nie spodziewał.

Dave Grohl wyda solowy album?

Okres pandemii koronawirusa to dla branży rozrywkowej trudny czas. Muzycy nie mogą koncertować, co jest ich głównym źródłem dochodów, ale też ulubioną formą realizacji swojej pasji. Kontaktu z fanami podczas występów na żywo nie da się zastąpić transmisjami na Facebooku, czy wymianą wiadomości w mediach społecznościowych. Czas izolacji artyści wykorzystują do pracy nad nową muzyką.

Do takich twórców należy również Dave Grohl. Jego grupa Foo Fighters opublikowała niedawno singiel, który zapowiada dziesiąty album studyjny formacji. Jednak to nie koniec niespodzianek. W jednym z ostatnich wywiadów Grohl wyznał, że ma też wiele solowego materiału.

Jednym z nagrań, które udało się zarejestrować muzykowi podczas kwarantanny jest cover Nine Inch Nails, który wykonał z piosenkarką St. Vincent. Grohl na tym nie poprzestanie.

" Nie chciałem nagrywać swojej płyty, bo właśnie skończyliśmy album, na którym pracowaliśmy miesiącami i uważam go za najlepszą rzecz, jaką zrobiliśmy. Wziąłem się za pisanie opowiadań. "

Jednak Dave Grohl nie mógł uciec od instrumentów i oddać się pisarstwu.

" Zacząłem dostawać maile od różnych muzyków, którzy też siedzą w domu i są "twórczo niespokojni". Pisali do mnie wiadomości w stylu "Hej, Dave, robię te same rzeczy od lat, utknąłem w jednym gatunku. Czas zrobić coś innego, chcesz zrobić jakiś poboczny projekt?". "

Grohl podkreśla, że nad nowym materiałem pracował z artystami, których nie spodziewają się po nim jego słuchacze. Oczywiście robili to zdalnie.

" To ludzie, których nigdy byście się nie spodziewali. Nagrywamy ze sobą zdalnie. Wysyłam im ścieżki perkusyjne, a oni mnie gitarowe. Ogrywam wszystko we własnym studiu. Okres lockdownu zaowocuje falą nowej muzyki, która jest dosyć dziwna. Robią ją ludzie, którzy nie mają nic lepszego do roboty. "