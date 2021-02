Foo Figters wydał 5 lutego 2020 nowy album zatytułowany "Medicine at Midnight". Krążek promują single "Shame, Shame", "No Son of Mine" oraz "Waiting on a War". Dave Grohl chętnie opowiada o tej płycie dziennikarzom i przy okazji jednego z wywiadów przyznał się, od którego zespołu mocno ściągał tworząc materiał dla Foo Fighters.

Dave Grohl wyznał, od kogo ściąga Foo Fighters. Jego idol wcale nie był zdziwiony wyznaniem

Tworząc najnowszy materiał na płytę Foo Fighters postanowił nagrać coś, czego jeszcze nigdy nie robił. Dave Grohl chciał pójść w stronę bardziej tanecznych brzmień, w stylu chociażby twórczości Bowiego z lat 80. W radiowym wywiadzie lider kapeli przyznał się do swoich inspiracji i wyznał, że podziwia właśnie zespoły, które nie trzymają się jednego stylu i chętnie eksperymentują:

Jako muzyk szanuję właśnie to w zespołach, które kocham - Led Zeppelin, The Beatles. Te kapele nie stały w miejscu. Bob Mould z Hüsker Dü i Sugar jest tekściarzem - pisał teksty, które do mnie trafiały. Nadal jestem fanem i ta muzyka wiele dla mnie znaczy, dlatego słychać ten wpływ w piosenkach Foo Fighters.

Grohl nie ukrywa się ze swoją inspiracją, co więcej nawet sam przyznał się muzykowi, że podkrada mu pomysły:

Wiele razy wskakiwałem na scenę i zeskakiwałem w tłum na koncertach Boba, gdy byłem młody. Gdy pierwszy raz oficjalnie mnie z nim zapoznano byłem bardzo zdenerwowany, bo to jeden z moich bohaterów. Powiedziałem: "Jesteś dla mnie wielką inspiracją, ściągałem od ciebie przez lata", a on na to: "Tak, wiem".

Oglądaj

Przekonajcie się sami, czy na nowej płycie Foo Fighters słychać te wszystkie inspiracje. Album "Medicine at Midnight" został wyprodukowany przez Grega Kurstina oraz Foo Fighers, zaś realizatorem nagrań jest Darrel Thorp. Za mix odpowiada Mark „Spike” Stent. Trwająca 37 minut płyty trafiła do sklepów i serwisów streamingowych 5 lutego 2021.