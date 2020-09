Dave Grohl wziął udział w pojedynku perkusyjnym z 10-latką. Zobaczcie przemiłe wideo

Dave Grohl nie boi się pojedynków perkusyjnych z nikim - nawet z 10-letnią dziewczynką. Frontman Foo Fighters odpowiedział niedawno na wyzwanie rzucone mu przez młodą Nandi Bushell.

Dave Grohl vs 10-letnia dziewczynka w pojedynku perkusyjnym

Nandi niedawno przykuła uwagę wielkich nazwisk rocka, kiedy zaczęła udostępniać na YouTubie swoje covery znanych kawałków. Jej wersja "Guerilla Radio" zdobyła poklask u samego Toma Morello, który w ramach nagrody wysłał jej swoją sygnowaną gitarę Soul Power Stratocaster. Ta natomiast zagrała na niej "Cochise" Audioslave. Nawet Kirk Hammett pogratulował jej umiejętności, gdy dziewczynka zagrała "Enter Sandman".

Teraz, Nandi wyzwała na pojedynek Dave'a Grohla z Foo Fighters. Frontman postanowił odpowiedzieć na jej wyzwanie, grając utwór na perkusji. Potem wykonał również fragment "Dead End Friends" Them Crooked Vultures, wyzywając Nandi, by ta zrobiła to samo.

" Hej Nandi Bushell! Wyzwanie przyjęte. Nie grałem tych piosenek od wieeeelu lat... Dzięki za inspirację! Twój rockowy przyjaciel, Dave (dziękuję też mojej córce Harper, która pożyczyła mi swój zestaw perkusyjny). "

"Teraz piłka jest po twojej stronie!" - zażartował w wideo Grohl. Dziewczynka przyjęła na Twitterze wyzwanie i zapewne za kilka dni pochwali się coverem "Dead End Friends".