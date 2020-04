Dave Grohl zagrał "Everlong" akustycznie w programie telewizyjnym [WIDEO]

Ale to nie biografią Dave'a Grohla się zajmiemy, a jego naturalną charyzmą i chęcią do pomagania. Muzyk wielokrotnie udzielał się w specjalnych inicjatywach mających na celu poprawę jakości życia ludzi poszkodowanych przez los. Lider Foo Fighters uwielbia też gościnne występy w różnorakich przedsięwzięciach - chociażby grał na perkusji dla Queens of the Stone Age, czy Tenacious D.

Dave Grohl zagrał specjalną wersję Everlong dla lekarzy z Nowego Jorku

Teraz Grohl wystąpił w programie "Jimmy Kimmel Live". Talk-show jest obecnie realizowany z domu gospodarza, a w tym odcinku, Kimmel rozmawiał z nowojorskim pielęgniarzem, który relacjonował sytuację w jego rodzinnym mieście. Nowy Jork ucierpiał najbardziej ze wszystkich miejsc w USA, dlatego Kimmelowi zależało na tym, by wesprzeć mentalnie pielęgniarza TJ-a Riley'a.

Okazało się, że mężczyzna jest wielkim fanem Foo Fighters, a że Kimmel zna Grohla nie od dziś, to poprosił wokalistę o gościnny występ w swoim programie. Lider zespołu się zgodził, a reakcja Riley'a na tą niespodziankę bardzo podnosi na duchu. Dave Grohl wykonał akustyczną wersję "Everlong" zadedykowaną pielęgniarkom i innym pracownikom medycznym z Nowego Jorku. Jego występ miał ich podnieść na duchu.

Poniżej możecie zobaczyć wideo z całej sytuacji: