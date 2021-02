Dave Grohl został pobity przez policję. Uczestniczył w proteście przeciw konserwatystom

Lider grupy Foo Fighters Dave Grohl nie stroni od tematów politycznych. Jasno wyraża swoje poglądy i sympatie wobec konkretnych ugrupowań. Muzyk często krytykował Donalda Trumpa np. w wywiadzie dla brytyjskiego GQ w 2018 roku. Artysta stwierdził wówczas, że wstydzi się obecnego prezydenta i nazwał go palantem.

Dave Grohl został pobity przez policję na koncercie przeciw Reaganowi

Niechęć Grohla do polityków o konserwatywnych poglądach to nie nowość. W wywiadzie dla "The Independent" wyznał, że posiadał jasne stanowisko polityczne już od najmłodszych lat. Muzyk w latach 80. brał udział w koncertach "Rock Against Reagan".

Reagan podobnie jak Trump należał do Partii Republikańskiej, której Dave Grohl nie jest zwolennikiem. Jako młody chłopak postanowił zamanifestować swoje poglądy i wybrał się na jeden z serii punkowych koncertów, które skupiały przeciwników polityki Reagana. Na koncercie zagrali muzycy tacy jak Dead Kennedys czy Bad Brains.

Grohl podzielił się swoimi wspomnieniami z tamtych czasów. Okazuje się, że młody muzyk nieźle oberwał od policjantów obecnych na wydarzeniu.