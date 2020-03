Dave Mustaine gra ze swoją córką podczas kwarantanny. Wykonali przebój The Beatles [WIDEO]

Niemal cały świat walczy z pandemią koronawirusa. Choroba rozprzestrzenia się w zatrważającym tempie, a władze objętych zakażeniami państw starają się zminimalizować liczbę nowych przypadków zarażeń. W wielu krajach wprowadzono już obowiązkową kwarantannę, która ogranicza swobodne poruszanie w przestrzeni publicznej. O koncertach, wyjściach do kina czy imprezach masowych nie może być mowy na pewno jeszcze przez najbliższe tygodnie.

Dave Mustaine zagrał z córką przebój The Beatles

Taki stan rzeczy słabo znoszą stali bywalcy koncertów i wielbiciele grania na żywo. W gorszej sytuacji są jednak artyści, którzy stracili przez pandemię główne źródło dochodu. Jednak wszyscy w tym trudnym czasie starają się dalej funkcjonować, organizują koncerty online, zachęcają do kupowania merchu oraz zostania w domu.

Także grupa Megadeth pamięta o swoich fanach w dobie koronawirusa. Muzycy opublikowali na Spotify specjalną playslistę utworów, które polecają na czas kwarantanny. Oprócz tego lider formacji, Dave Mustaine umieścił w swoich mediach społecznościowych nagranie, które pokazuje, w jaki sposób spędza czas w izolacji.

Jak widać na wideo, muzyk nie rezygnuje z grania. Mustaine został w domu ze swoją córka Elektrą, która również może pochwalić się niemałym talentem muzycznym. Rodzina w ramach wspólnie spędzanego czasu postanowiła nagrać cover.

Mustaine'owie wzięli na warsztat hit grupy The Beatles. Wykonali wspólnie utwór "Come Together" i zaapelowali, aby dla bezpieczeństwa swojego i innych nadal pozostać w izolacji.

