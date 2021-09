Dave Mustaine nadal nie rozumie po co Lars Ulrich walczył z Napsterem ponad 20 lat temu

Jedną z postaci, które przepytano podczas tworzenia dokumentu, był Dave Mustaine z Megadeth. Jego zespół był jednym z wykonawców na imprezie. Wokalistę zapytano oczywiście o perkusistę Metalliki, Larsa Ulricha. Pytanie było w gruncie rzeczy dość rzeczowe, bo Metallica była wówczas o krok od zrujnowania sobie wizerunku na przynajmniej kilka lat, kiedy to Ulrich postanowił walczyć publicznie z serwisem Napster, który był właściwie protoplastą torrentów.

Mustaine był dość spokojny w swojej odpowiedzi, przynajmniej na początku:

Pamiętam kiedy razem z chłopakami z Metalliki wymienialiśmy się nagraniami i kopiowaliśmy razem kasety. Tak się poznawało zespoły. Dlatego nie wiem. Nie chcę winić Larsa, bo miał jakieś powody, dla których to zrobił. Dlaczego? Raczej nie chodzi o pieniądze, chyba miał wystarczająco kasy.

Po chwili zaczął jednak się śmiać i zwrócił się bezpośrednio do dziennikarzy:

Mój mózg mi podpowiada: "Nie mów tego, nie mów tego, nie mów tego, Dave". A ty na mnie patrzysz z takim: "Powiedz to, powiedz to, powiedz to, Dave".