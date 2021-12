Dave Mustaine pokazał światu pierwszy fragment nowego kawałka Megadeth. Kiedy nowy album?

W sieci pojawił się krótki fragment nowego kawałka Megadeth o tytule "Life in Hell". To nadeszło przez aplikację Cameo, gdzie Dave Mustaine nagrał specjalne wideo dla fana o imieniu Gabe.

Megadeth - oto kolejny fragment nowego krążka

Dave Mustaine zaprezentował fanom (i światu) specjalny prezent na święta w postaci fragmentu nowego kawałka "Life in Hell". Artysta nagrał wideo na potrzeby aplikacji Cameo dla fana o imieniu Gabe, przy okazji kłamiąc, że "jest pierwszą osobą na świecie, która słyszy nowe kawałki" - już lipcu 2021 roku tego zaszczytu doznał inny fan, Joe.

Mustaine też jakiś czas temu zdradził, że nowy krążek ma nosić tytuł "The Sick, The Dying and The Dead". Bardzo uroczo. Niestety, wokalista na razie nie zdradził daty debiutu nowego albumu Megadeth. Spodziewamy się, że wyjdzie w pierwszej połowie 2022 roku, ale jak wiemy - plany mogą ulec zmianie.

W nowym klipie na Cameo, Mustaine życzył Gabe'owi wesołych świąt, a następnie dodał:

Zagram Ci teraz coś, co było już nagrane i jest wyjątkowe. Oto kawałek naszego nowego albumu. Piosenka pochodzi z pierwszej części krążka i nazywa się "Life in Hell".

Następnie słyszymy bardzo szybki riff rodem z lat 80. i kawałek wokali Mustaine'a. Całość trwa 12 sekund i zapowiada nam kawał porządnego bangera od Megadeth. Posłuchacie go poniżej:

Proces tworzenia nowego krążka był bardzo skomplikowany - najpierw u Dave'a Mustaine'a zdiagnozowano raka, z którym muzyk na szczęście niedługo później wygrał, a potem pojawił się cały incydent z "seks-skandalem" Davida Ellefsona. Basista został wyrzucony z zespołu, a na koncertach zastąpił go James LoMenzo.