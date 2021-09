Dave Mustaine wraca do dyskursu politycznego. Oskarża rządy o tyranię w edukacji i medycynie

Dave Mustaine jest wściekły. Zarzuca rządom tyranię

Niekwestionowany lider, wokalista i gitarzysta Megadeth jest zły. Dave Mustaine niedawno zabrał głos na temat obecnej sytuacji na świecie i krótko mówiąc nie przebierał w słowach. Muzyk jasno określił niektóre działania amerykańskiego rządu "tyranią", aczkolwiek trudno nie odnieść wrażenia, że jego tyrada była kierowana do polityków świata, a nie tylko rządu Joe Bidena.

"Tyrania" ma być zwłaszcza widoczna w edukacji i medycynie, a swój wywód zakończył nawiązaniem do ostatnich wydarzeń na Bliskim Wschodzie i zachęceniem do tego, by "zmieniać rzeczy". Następnie zespół zagrał legendarny kawałek "Holy Wars... The Punishment Due", który już 30 lat temu odnosił się do napiętej sytuacji w wielu krajach na całym świecie.

Można odnieść przykre wrażenie, że ten niestety nadal jest aktualny. Cytując Mustaine'a:

Chcę wam powiedzieć, jak jest cudownie. Rozejrzyjcie się. Popatrzcie w prawo i w lewo. Poczujcie to. Jesteśmy tu razem, nie zaczynamy świrować. Nie krzyczymy do was: "Zakładajcie k*rwa maski! To zaczyna się od takiego uczucia, jak teraz. Jesteśmy razem, mamy siłę w grupie. Czujemy się niezwyciężeni. Nie będą nas w stanie zatrzymać.

Następnie lider Megadeth odniósł się do działalności rządu, szkół i przemysłu medycznego:

To, co się dzieje teraz, to tyrania. To się nazywa tyranią. Zobaczcie, co to jest, jak wrócicie do domu. I tyrania nie jest tylko w rządach. Teraz jest też w szkołach, tyrania jest też w przemyśle medycznym. Ale to my mamy władzę! Zwłaszcza my, fani heavy metalu. Mamy władzę i siłę, by zmienić stan rzeczy. Zobaczcie, co się stało na Bliskim Wschodzie... Mówiłem o tym już dawno temu w tym następnym kawałku, "Holy Wars".

Poniżej nagranie z monologiem Mustaine'a, a także wykonaniem "Peace Sells" i "Holy Wars... The Punishment Due":