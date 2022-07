Dave Mustaine wściekł się podczas niedawnego koncertu, wyzywał technicznego od najgorszych [WIDEO]

Dave Mustaine wściekł się na technicznego. Wyzwał go od najgorszych [WIDEO]

Lider Megadeth nie zapamięta ostatniego koncertu w Barcelonie zbyt dobrze. Dave Mustaine wściekł się podczas Rock Fest w Katalonii, kiedy to techniczny zaczął przeprowadzać próbę dźwięku na scenie obok. Wszystko działo się oczywiście w trakcie koncertu legend thrashu, przez co Mustaine postanowił zareagować w sposób bardzo wulgarny.

Osoba, która nagrała wideo stwierdziła, że odpowiedzialny za to był techniczny Judas Priest. Info nie zostało jeszcze potwierdzone, ale jedno jest pewne - na przyszłość pamiętajcie, żeby nie denerwować Dave'a Mustaine'a podczas koncertów Megadeth, bo ten wyzwie was od najgorszych:

Poczekamy chwilę, aż ten gość przestanie sprawdzać gitary na scenie obok. Ostatni koncert na tej trasie, dosłownie ostatnie k*rwa show, a tu jakaś pi*da musi pograć na gitarce, kiedy akurat my gramy koncert. Jak bardzo k*rwa trzeba być żałosnym smutnym, amatorskim ch*jkiem, żeby tak zrobić.

Mustaine potem zapytał się, czy mogą już dalej grać, a na dobitkę nazwał technicznego "je*aną pi*dą". Roast autorstwa lidera Megadeth zobaczycie poniżej (koło 9. minuty):

Megadeth w końcu wydał nowy singiel, który jest zapowiedzią nadchodzącego wydawnictwa. Płyta "The Sick, The Dying... And The Dead!" ma się ukazać 2 września 2022 roku, a promuje ją kawałek "We’ll Be Back".