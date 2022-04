To się porobiło! Przypomnijmy, że w maju 2021 Megadeth rozstało się z Davidem Ellefsonem. Stało się to tuż po ujawnieniu seksafery z basistą w roli głównej - do sieci wyciekły erotyczne nagrania Ellefsona, które wysyłał do młodej kobiety. Niedługo po tym zespół postanowił połączyć siły z Jamesam LoMenzo, basistą Lamb of God, który gra na koncertach kapeli. Na nadchodzącej płycie Megadeth usłyszymy jednak innego muzyka.

Dave Mustaine zdradził, którego basistę usłyszymy na nowej płycie Megadeth. Znamy datę premiery albumu

Lider Megadeth, Dave Mustaine wyznał podczas wywiadu w programie Liquid Metal stacji SiriusXM, kogo usłyszymy na nadchodzącej płycie "The Sick, The Dying, And The Dead".

Mieliśmy taką sytuację, że musieliśmy podjąć decyzję i to trochę nam zajęło, by znaleźć kogoś, kto zagra partie basu i będzie idealnie do nas pasować. Wiesz o kim mowa? To Steve DiGiorgio.

Krążek ma się ukazał 8 lipca 2022 i na albumie usłyszymy Steve'a DiGiorgio z grupy Testament. Mustaine dorzucił w wywiadzie, że wybór DiGiorgio to było bardzo dobre posunięcie, bo na krążku znajdzie się jeden z najszybszych utworów zespołu. Trochę będziemy musieli jeszcze zaczekać na album Megadeth, ale zapewne niebawem już poznamy pierwsze single. Dotychczas Mustaine podzielił się jedynie fragmentem kawałka "Life in Hell".

Wirtuoz gry na basie, Steve DiGiorgio, rozpoczął swoją karierę w kapeli Sadus. Do grupy testament dołączył w 1999, ale odszedł w 2004 roku, by powrócić 10 lat później.