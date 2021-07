Dave Mustaine zdradził tytuł nowego albumu Megadeth! Udostępnił też fragment utworu

Megadeth szykuje się do wydania nowej płyty

Dave Mustaine jest dość aktywny jak na (prawie) 60-latka. Artysta niedawno udostępnił na Cameo życzenia urodzinowe dla fana (o imieniu Joe), podczas których zdradził tytuł najnowszego albumu Megadeth - ten ma się nazywać "The Sick, the Dying and the Dead".

Mustaine zdradził, że jest już na ostatniej prostej w realizacji 16. albumu Megadeth. Jak słyszymy w wideo:

Jeśli dobrze posłuchasz, to w tle możesz usłyszeć - zobacz nad moim ramieniem - oto Pro Tools z nowym albumem. Robimy właśnie wstępny mix krążka i z okazji urodzin możesz usłyszeć przedpremierowo fragment utworu "The Sick, the Dying and the Dead", który jest tytułowym kawałkiem.

Niedawno za pośrednictwem tej samej aplikacji, Mustaine próbował zdradzić tożsamość nowego basisty Megadeth. Internet twierdzi, że to Steve Di Gorgio z Testamentu.

Poniżej możecie zobaczyć wideo Mustaine'a i usłyszeć kawałek kawałka "The Sick, the Dying and the Dead":

Oglądaj

Megadeth już 20 sierpnia 2021 roku ruszy w trasę koncertową po USA, na której razem z nimi wystąpią Lamb of God, Trivium oraz Hatebreed. Spodziewamy się, że wówczas grupa zagra przynajmniej jeden nowy kawałek z nadchodzącego krążka "The Sick, the Dying and the Dead". Na razie data premiery albumu jest nieznana.