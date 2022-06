Chociaż teoretycznie pandemia koronawirusa się skończyła, to wiele osób nadal odczuwa jej skutki. Okazuje się, że 54-letni Dave Navarro nadal zmaga się z objawami koronawirusa, chociaż zachorował w grudniu 2021. W jakim stanie jest muzyk Jane's Addiction?

Dave Navarro nie może wrócić na scenę. Cierpi na "długi COVID"

Gitarzysta Jane's Addiction wyznał na Instagramie, że nadal ma problemy zdrowotne, chociaż przechodził COVID pod koniec 2021 roku. Niestety muzyk ma objawy, chociaż jego testy są negatywne. Jak podaje portal radiozet.pl, Dave Navarro napisał w poście:

Jestem jednym z tych, którzy zachorowali na "covid długodystansowy". Byłem chory w grudniu i podobno dojdę do siebie za... nikt nie wie dokładnie kiedy.

We wpisie muzyk zwrócił się do fanów, którzy podobnie jak on nadal zmagają się z chorobą. Navarro radzi, by otaczać się bliskimi osobami i zająć się zajęciem czy hobby, co pomoże w trudnych chwilach choroby:

Jeśli ktoś z was nadal cierpi przez skutki tej choroby, chce powiedzieć - nie jesteś sam. Zmęczenie i izolacja są okropne, ale staraj się spędzać czas z tymi, których kochasz i pozostań kreatywny.

Muzyk ćwiczy jogę i medytuje, co bardzo mu pomaga. Nadal nie wie, kiedy wróci do zdrowia, ale nie poddaje się i stara się dbać o siebie. Niestety z powodu słabej kondycji, Dave Lombardo nie jest w stanie wrócić na scenę.