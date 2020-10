David Hasselhoff wkracza na metalową scenę. Posłuchaj zapowiedzi singla "Through The Night"

David Hasselhoff jest już legendą. Chyba każdy go kojarzy z takich produkcji, jak "Słoneczny Patrol" czy "Nieustraszony", ale czy wiecie, że aktor również śpiewa i nagrywa albumy? W 2019 roku Hasselhoff wydał płytę z rockowymi piosenkami. Emerytura? Nic z tych rzeczy, bo aktor właśnie wkroczył do świata muzyki metalowej i nagrał nowy kawałek z grupą Cuestack.

David Hasselhoff nagrał metalowy utwór "Through The Night"

Aktor wraz z muzykami z Cuestack nagrali heavymetalowy numer "Through The Night". Obecnie panowie kończą prace nad teledyskiem do piosenki oraz dokumentem dotyczącym projektu. W związku z tym zachęcają do wsparcia ich działalności - wystarczy wpłacić pieniądze na kampanię na Kickstarterze. Artyści zdecydowali się, by nie współpracować z żadnymi wytwórniami, zatem muszą z własnych kieszeni pokryć koszty projektu.

Zobaczcie zapowiedź singla "Through The Night" z Davidem Hasselhoffem:

Czy David Hasselhoff wykonujący metal to dobry pomysł? Oczywiście, czekam! Jakoś tego nie kupuję Nie mam zdania

Aktor już wcześniej zapowiedział, że na albumie pojawią się tacy goście, jak m.in. Al Jourgens z Ministry czy Steve Stevens współpracujący z Billym Idolem. Jak na razie nie wiadomo, kiedy ukaże się nowy krążek, ale na metal od Hasselhoffa na pewno warto zaczekać.

Zobacz także: David Hasselhoff i lider Ministry nagrali wspólnie cover Neila Diamonda "Sweet Caroline"