Dawid Podsiadło będzie grał w grę. Artysta został współwłaścicielem Polskiej Ligi Esportowej

Dawid Podsiadło został współwłaścicielem Polskiej Ligi Esportowej

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu prasowym PLE, artysta zainwestował w Polską Ligą Esportową, obejmując tym samym udziały w spółce, której współwłaścicielem jest również od niedawna Marcin Gortat - były zawodnik NBA.

Polska Liga Esportowa przygotowuje rozgrywki w grach komputerowych, wprowadzając esport na zupełnie nowy, profesjonalny poziom, porównywalny do topowych projektów sportowych takich jak UEFA, NBA czy NFL - zarówno pod kątem jakości rozgrywek jak i towarzyszącej im oprawie.

Polska Liga Esportowa słynie z ligi Counter Strike: Global Offensive, czyli gry od wielu lat pozostającej w czołówce najważniejszych tytułów esportowych na świecie. Zwycięzca zeszłorocznych finałów ligi rywalizował o pulę nagród pieniężnych wysokości 100 000 złotych oraz nagrody indywidualne, takie jak lot do USA na mecz NBA. Rozgrywki CS:GO składają się z dwóch dywizji: Profesjonalnej oraz PGE Mistrzowskiej. Oprócz wspomnianej gry, zawodnicy mierzą się w takich tytułach jak Pro Evolution Soccer czy F1. W najbliższym czasie zostaną ogłoszone kolejne turnieje.

Przy okazji PLE wydało oficjalne wideo, w którym nawiązali do (jak mniemamy) ulubionych gier Podsiadło (jest przebrany za Altaira z Assassin's Creed, Geralta z Wiedźmina, Sub-Zero z Mortal Kombat, czy szturmowca ze Star Wars):

Gaming i esport to jedna z najdynamiczniej rosnących gałęzi biznesu rozrywkowego, która dodatkową stopę wzrostu zanotowała wraz z nadejściem pandemii oraz wprowadzanych restrykcji i lockdownu. Powrót do rozrywki domowej przyczynił się do wzrostu wartości całej branży wirtualnej rozrywki.

Dawid Podsiadło wielokrotnie podkreślał, że prywatnie jest miłośnikiem gier, także ta inwestycja poza oczywistym walorem biznesowym, jest dla niego także rozwinięciem własnych zainteresowań.

Na podobnym poziomie kocham muzykę, film i gry wideo. Wszystko to się ze sobą przenika i łączy - i bez choćby jednego z tych elementów, inne nie byłyby wystarczająco dobre.

Paweł Kowalczyk, czyli prezes Polskiej Ligi Esportowej skomentował współpracę z Podsiadło: